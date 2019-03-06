В наблюдательный совет ВТБ предложили включить главу банка «Открытие» Михаила Задорнова и главу «Траста» (Банка непрофильных активов) Александра Соколова, следует из материалов кредитной организации.

Кроме того, как следует из сообщения, в перечень кандидатур на вхождение в набсовет были включены рекомендованные «Росимуществом» кандидаты, среди которых глава Минфина Антон Силуанов.

Также установлена дата общего годового собрания акционеров. Оно пройдет в Санкт-Петербурге 5 июня 2019 года.