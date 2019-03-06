Телекоммуникационная компания «МТС» завершила первое в России тестирование международного роуминга в сети NB-IoT (Narrow Band IoT). Роуминг на основе данного стандарта востребован у производителей IoT-оборудования и логистических компаний, отмечается в сообщении оператора.

Компания провела тест роуминга NB-IoT на территории Белоруссии совместно с дочерним белорусским оператором сотовой связи — ООО «Мобильные ТелеСистемы». «Тест подтвердил возможность бесперебойной работы и непрерывного обслуживания устройств NB-IoT в гостевой сети... NB-IoT отличается от других стандартов M2M огромной энергоемкостью: пользователи смогут подключать к базовой станции десятки тысяч устройств, способных работать в сложных условиях прохождения сигнала до десяти лет без подзарядки», — говорится в релизе.

Первая техническая реализация роуминга на NB-IoT в России оказалась также одной из первых в мире. Ранее о тестировании роуминга NB-IoT в Европе заявляли Deutsche Telekom и Vodafone.

«В первую очередь роуминг NB-IoT будет востребован у компаний логистической отрасли, которые используют датчики для отслеживания грузов, — технология NB-IoT делает такие датчики автономными и таким образом позволяет существенно сократить расходы на их обслуживание. Также появление NB-IoT-роуминга важно производителям, которые внедряют «умные» устройства на базе NB-IoT в разных странах», — поясняют в МТС.



«Успешный роуминговый тест NB-IoT означает переход в новую эру развития IoT-сетей в России. Учитывая темпы развития Интернета вещей, мы уверены, что роуминг на базе Nb-IoT в перспективе нескольких лет станет важен для абсолютно всех участников рынка — операторов сетей, производителей оборудования и конечных пользователей. У нас есть все для перехода к запуску NB-IoT-роуминга уже в ближайшем будущем: развернута федеральная сеть в этом стандарте, запущены продукты, накоплена база клиентов», — комментирует директор департамента М2М/IoT МТС Сергей Иревли.