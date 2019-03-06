Решение спикера Госдумы перенести выступление главы Минэкономразвития Максима Орешкина является частью рабочего процесса, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это рабочий процесс, требования высокие, нужна конкретика», — сказал Песков.

Ранее депутаты Госдумы остались недовольны выступлением главы Минэкономразвития Максима Орешкина в рамках правительственного часа в Госдуме и приняли решение перенести доклад министра.

Заявленная тема выступления касалась приоритетов социально-экономического развития России в среднесрочной перспективе, а также малого и среднего предпринимательства. Министр предлагал подробнее обсудить последний вопрос, однако депутаты потребовали от него более детального доклада.

Министр согласился на перенос выступления, сказав, что ему подойдет дата в конце марта — начале апреля.

