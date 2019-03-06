Компания Opera Software анонсировала запуск браузера Opera Touch для iOS со встроенным еthereum-кошельком и поддержкой децентрализованных приложений (dApps).

Пользователи уже сейчас могут принять участие в тестировании приложения, загрузив его с сайта компании, сообщает Coinmarket.news .

В феврале 2019 года, Opera запустила новый сервис, позволяющий пользователям из Швеции, Норвегии и Дании покупать токены еthereum (ETH) во встроенном кошельке браузера для Android.