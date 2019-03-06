Экосистема для предпринимателей «Тинькофф Бизнес» запускает сервис для общения с Федеральной налоговой службой индивидуальным предпринимателям и представителям юридических лиц.

Сервис в формате полноценной электронной почты доступен в разделе «Письма» в личном кабинете онлайн-бухгалтерии на Tinkoff.ru. Чтобы ответить на требование налогового органа, клиенту «Тинькофф Бизнес» достаточно выбрать в личном кабинете нужное сообщение и нажать на кнопку «Ответить», говорится в пресс-релизе.

По словам вице-президента Тинькофф Банка, руководителя «Тинькофф Бизнеса» Федора Бухарова, клиенты могут дистанционно общаться не только с банком, но и с налоговой, что значительно ускоряет взаимодействие с госорганами.