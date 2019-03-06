Арбитражный суд Татарстана удовлетворил заявление бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина об ускорении рассмотрения требования Агентство па страхованию вкладов (АСВ) к нему в размере 21,5 млрд рублей, говорится в определении суда.

Заявление мотивировано тем, что требование поступило в суд 27 сентября 2018 года, оно не рассматривается по существу более пяти месяцев, а арбитраж, по мнению Мусина, безосновательно и необоснованно затягивает процесс.

С учетом совокупности норм пункта 8 статьи 100 закона о банкротстве и статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса РФ требование кредитора к должнику, сведения о котором были опубликованы 2 октября 2018 года, должно быть рассмотрено в рамках настоящего дела до 9 января, отметил арбитраж.

Рассмотрение требования кредитора к должнику назначено на 25 марта, то есть за пределами установленного законом о банкротстве срока рассмотрения дела, говорится в определении. Арбитраж рекомендовал судье принять меры для ускорения рассмотрения этого требования на 21,5 млрд рублей.