Заявление мотивировано тем, что требование поступило в суд 27 сентября 2018 года, оно не рассматривается по существу более пяти месяцев.
Арбитражный суд Татарстана удовлетворил заявление бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина об ускорении рассмотрения требования Агентство па страхованию вкладов (АСВ) к нему в размере 21,5 млрд рублей, говорится в определении суда.
Заявление мотивировано тем, что требование поступило в суд 27 сентября 2018 года, оно не рассматривается по существу более пяти месяцев, а арбитраж, по мнению Мусина, безосновательно и необоснованно затягивает процесс.
С учетом совокупности норм пункта 8 статьи 100 закона о банкротстве и статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса РФ требование кредитора к должнику, сведения о котором были опубликованы 2 октября 2018 года, должно быть рассмотрено в рамках настоящего дела до 9 января, отметил арбитраж.
Рассмотрение требования кредитора к должнику назначено на 25 марта, то есть за пределами установленного законом о банкротстве срока рассмотрения дела, говорится в определении. Арбитраж рекомендовал судье принять меры для ускорения рассмотрения этого требования на 21,5 млрд рублей.
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