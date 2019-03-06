Криптовалютный кредитный стартап BlockFi запускает для клиентов возможность открывать депозитные счета BlockFi Interest Account (BIA) с поддержкой начисления сложных процентов: при ежемесячном зачислении процентов в биткоинах и еthereum годовая ставка по договору составляет 6,2%.

При этом вывод средств возможен в любое время, а хранение криптоактивов пользователей обеспечит Gemini Trust Company LLC, сообщает Anycoin .

Также компания сможет менять условия по продукту и устанавливать процентную ставку каждый месяц по своему усмотрению.

Закрытое бета-тестирование программы велось с начала этого года и позволило привлечь в нее более 10 млн долларов.