В Москве оперативники задержали подозреваемого в хищении 6 млн рублей у человека, пришедшего в банк для обмена денег. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД.

«Сотрудники ОУР УВД по ЦАО совместно с коллегами из ОМВД России по району Якиманка задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в хищении крупной суммы денежных средств путем грабежа, — говорится в сообщении. — В полицию обратился 58-летний москвич, который сообщил, что пришел с малознакомым гражданином в один из банков на улице Большая Якиманка для обмена денежных средств в рублях на иностранную валюту. После того как был произведен обмен денежных средств, мужчина оттолкнул его и скрылся вместе с деньгами. Материальный ущерб составил 6 млн рублей».

Задержанный в результате оперативно-разыскных мероприятий мужчина оказался приезжим. У злоумышленника при задержании была изъята часть похищенных денег.

Возбуждено уголовное дело о грабеже (статья 161 Уголовного кодекса РФ). Подозреваемый заключен под стражу.

Согласно видеоматериалам, размещенным вместе с сообщением МВД , подозреваемый свою вину не признал. Он сказал, что пришел в банк менять деньги, и отказался говорить что-либо еще без адвоката.

На записях с камер видеонаблюдения банка видно, как молодой человек разговаривает с мужчиной старше себя рядом с обменными кассами (это отдельные комнаты со стеклянными дверями). В руке у молодого мужчины пакет, из которого он потом будет доставать в кассе деньги для обмена (момент передачи пакета, если он имел место, на выложенных видеозаписях не зафиксирован). Зайдя затем в кассу, молодой человек после предъявления паспорта вытаскивает из пакета и подает для обмена пачки купюр в 5 тыс. рублей. Из окошка кассы он получает сначала небольшую пачку купюр (насколько позволяет разглядеть видеозапись, это также российские деньги) и кладет ее к себе в карман, а затем несколько пачек купюр другого вида, упакованных вместе, и кладет их обратно в пакет. В конце процесса обмена посетитель получает от кассира бумагу, которую, как можно понять из записи, прячет в карман.

Выйдя из кассы, молодой человек делает жест, как будто хочет передать пакет мужчине, с которым ранее разговаривал, но затем резко срывается с места и выбегает из здания вместе с пакетом. Старший собеседник и еще один мужчина (возможно, работник банка) гонятся за ним.



На записи с камеры видеонаблюдения в кассе можно разглядеть логотип банка «Открытие».