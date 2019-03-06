Первая международная легальная сделка с использованием стейблкоина на сумму 1071,18 XDR (1499 долларов США) по поставке игрушек Kakao Friends была заключена между Южной Кореей и Россией.

Груз прошел таможенное оформление как в Южной Корее, так и в России. Оплата по сделке производилась без использования фиатных денег и, согласно договору, сделка была проведена в форме бартера: произведен обмен товаров на нематериальный цифровой актив (XDR).

Как поясняет Coinfox , в отличие от типовых «покупок за биткоины», где в качестве прокси сделки есть фиатный шлюз, который в фоновом режиме конвертирует биткоин в доллары, в данном случае был прямой обмен стейблкоина на товар.