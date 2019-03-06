Общий объем сбережений российских граждан достиг 33,6 трлн рублей, а за прошлый год они собрали 3 трлн рублей. Это на 9,4% больше, чем в 2017-м, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Причем традиционно большую часть денег граждане предпочли хранить на банковских вкладах — 22,3 трлн рублей. В наличных россияне держат только 6,2 трлн рублей, а в ценных бумагах — 5 трлн рублей.

Однако темпы прироста сбережений в 2018 году по сравнению с предыдущим годом замедлились (в 2017-м накопления россиян выросли на 12,4%). Это было вызвано снижением ставок по вкладам. Кроме того, население переходило от сберегательной модели поведения к потребительской и реализовывало отложенный в кризисные 2014–2016 годы спрос на крупные покупки.

В ЦБ в прошлом году действительно фиксировали склонность населения к большим тратам. Потребительская модель поведения во многом была обусловлена необходимостью обновлять товары длительного пользования, пояснил первый замдиректора Института актуальной экономики Иван Антропов. По его словам, в 2019 году население может вернуться к накопительной модели поведения. Причиной смены настроения граждан станет повышение ключевой ставки, которая, в свою очередь, потянет вверх ставки по депозитам.

Пополнять «подушку безопасности» россиян вынудит также затянувшийся спад реальных денежных доходов. В совокупности с замедлением роста зарплат это приведет к снижению спроса покупателей на дорогие товары и стремлению копить на «черный день», считает Антропов. А делать это лучше с помощью депозита сроком от шести месяцев до года, советует доцент РАНХиГС Юрий Твердохлеб. Учитывая тот факт, что инфляция превышает целевой уровень в 4%, необходимо вкладывать деньги минимум под 7–8% годовых, рекомендует зампред правления Локо-Банка Андрей Люшин. Только так вклад покажет хотя бы минимальный прирост дохода.

Ставки по депозитам сильно зависят от выбранной валюты. По рублевым вкладам они могут увеличиваться темпами, близкими к росту ключевой ставки, а вот по валютным — долгое время оставаться вблизи прежних минимальных значений в диапазоне 1–3%. Однако это не означает, что депозиты, например, в долларах менее выгодны, говорит Антропов. Он отметил, что за прошлый год американская денежная единица подорожала примерно на 13% относительно рубля. Это существенно больше средней прошлогодней ставки по рублевым вкладам. На конец декабря 2018-го она составляла 5,61%.