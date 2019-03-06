Дешевле всего мобильный Интернет стоит в Индии, Киргизии и Казахстане, показал рейтинг британской исследовательской компании Cable.co.uk.

По его данным, в Индии 1 Гб Интернета обходится пользователям в 0,26 доллара, в Киргизии — в 0,27 доллара, а в Казахстане — в 0,49 доллара. Также в десятку стран с самым доступным мобильным Интернетом вошли Украина, Руанда, Судан, Шри-Ланка, Монголия, Мьянма и Демократическая Республика Конго.

Дороже всего услуги мобильного Интернета, по данным рейтинга, обходятся жителям Зимбабве, где 1 Гб стоит 75,2 доллара. Также высокие цены на Интернет зафиксировали в Экваториальной Гвинее, на острове Святой Елены, Фолклендских и Бермудских островах, Джибути, Греции, Самоа, Токелау и Науру.

Россия со средней стоимостью 1 Гб Интернета в 0,91 доллара оказалась на 12-й строчке рейтинга. Авторы исследования отметили, что мобильный Интернет в странах СНГ преимущественно дешевый, однако в число стран с высокими ценами попал Туркменистан, где 1 Гб стоит в среднем 19,81 доллара.

В декабре исследование «ТМТ Консалтинг» показало, что объем российского рынка телекоммуникаций увеличился на 3,4% до 1,7 трлн рублей, продемонстрировав самую высокую динамику за последние пять лет. Согласно исследованию, темпы роста рынка были обеспечены в основном ускоренной динамикой выручки от мобильной связи, которая увеличилась на 5%.