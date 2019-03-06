Банк «Российская Финансовая Корпорация» не обладает информацией о переводе счетов венесуэльских компаний в кредитную организацию, сообщил ТАСС представитель банка.

«В банке «Российская Финансовая Корпорация» нет информации о том, что венесуэльские компании, включая PDVSA, намерены перевести свои счета в банк», — сообщил представитель кредитной организации.



Ранее информацию о переводе счетов венесуэльской PDVSA опровергал Газпромбанк. В банке отмечали, что в рамках взаимодействия с несколькими российскими компаниями — клиентами банка в группе ГПБ несколько лет назад были открыты счета PDVSA, но новые счета не открывались и не планируются банком к открытию.

Правительство Венесуэлы поручило руководителям около 50 местных компаний открыть банковские счета в России, Турции, Китае и Индии и начать развивать контакты с поставщиками в этих странах. Кроме того, исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил о переносе офиса PDVSA из Лиссабона в Москву.