Банки.ру представляет рейтинг российских автокредитных банков по итогам 2018 года . В материале рассмотрены автокредитные портфели банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по видам и типам транспорта, регионам кредитования.

Также мы проанализировали величину первоначального взноса, срок кредита, средние процентные ставки и выделили наиболее популярные «кредитные» марки машин. Анкеты для участия были разосланы топ-100 банков по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга. Всего в данном рейтинге приняли участие 18 банков и две банковские группы. С полной версией рейтинга можно ознакомиться в таблице .

Во втором полугодии 2018 года на рынке автокредитования продолжилась заданная в первой половине года тенденция роста: за период с июля по декабрь совокупный объем портфелей банков — участников рейтинга увеличился на 17,6%, а по итогам года его прирост составил более 16%.

Впервые за последние два года банк ВТБ смог обойти группу Сбербанка России и занять первое место в нашем рейтинге по размеру портфеля автокредитов, величина которого на 1 января 2019 года составила 115,1 млрд рублей. При этом из игроков первой тройки у банка ВТБ отмечается наибольший прирост этого показателя как в полугодовом (12,9%), так и в годовом (15,9%) выражении. Портфель группы Сбербанка России (включает Сбербанк России и Сетелем Банк) составил на начало года 113,2 млрд рублей. Группа Societe Generale в России (включает Русфинанс Банк и Росбанк) ожидаемо заняла в рейтинге третье место с совокупным портфелем 99,9 млрд рублей.

Заметим, что наибольший прирост портфеля в годовом выражении среди банков-участников показали РНКБ (251,7%), Балтинвестбанк (102,2%) и МС Банк Рус (103,4%). Больше же всех потеряли в объемах портфелей за год банк «Ак Барс» (36,7%) и Челиндбанк (20,8%).

Как и годом ранее, «заавтокредитованными» в большей степени банками являются Сетелем Банк, МС Банк Рус, БМВ Банк, Русфинанс Банк и БыстроБанк. Наименьшая доля автокредитов в розничном кредитном портфеле отмечается у Тинькофф Банка, банка «Ак Барс» и Челиндбанка.