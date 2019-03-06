Виски возглавил индекс инвестиционной привлекательности предметов роскоши Knight Frank, свидетельствуют данные The Wealth Report — 2019. Стоимость старинных раритетных сортов «достигла почти невообразимых аукционных максимумов», увеличившись за год на 40%, отмечается в сообщении компании.

«Самым впечатляющим приобретением 2018 года стала уникальная бутылка виски Macallan урожая 1926 года, расписанная вручную ирландским художником Майклом Диллоном. Она была продана на ноябрьском аукционе Christie's за рекордные 1,2 млн фунтов стерлингов. The Macallan урожая 1926 года — легендарный виски для коллекционеров, поскольку было произведено всего 40 бутылок с шестидесятилетней выдержкой на момент розлива. Самые известные из них —12 бутылок с ручной росписью художников Питера Блейка и Валерио Адами», — говорится в пресс-релизе.

В Knight Frank подчеркивают, что рост цен был частично обусловлен спросом на азиатским рынке: согласно данным Ассоциации шотландского виски, продажи напитка в Индию, Китай и Сингапур в первой половине 2018 года выросли на 44%, 35% и 24% соответственно.

По популярности среди инвесторов за виски следуют монеты (12% годового роста), вино и предметы искусства (по 9%).



Согласно данным опроса The Wealth Report — 2019, клиенты 30% управляющих состоянием ультрабогатых людей в России уже коллекционируют предметы роскоши. Еще 50% опрошенных считают, что в перспективе их клиенты начнут вкладывать в данные активы.