В Рязанской области задержан фальшивомонетчик из Подмосковья, который подделывал банкноты номиналом 2 тыс. рублей с помощью мишуры, сообщается на сайте МВД.

«Сотрудниками отдела МВД России по Клепиковскому району в результате оперативно-разыскных мероприятий задержан подозреваемый в мошенничестве 28-летний житель Подмосковья, который реализовывал в торговых точках Рязанской области поддельные купюры достоинством 2 тысячи рублей», — проинформировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Информация о том, что неизвестный в рабочем поселке Тума при покупке товара пытается расплатиться деньгами, вызывающими сомнение в их подлинности, поступила в полицию от бдительного продавца. Ранее полицейские в целях профилактики сбыта фальшивых денег проводили на торговых объектах района соответствующие инструктажи, и работник магазина знал, как действовать в подобной ситуации. Оперативники своевременно получили сведения о внешности неизвестного, цвете и марке его автомашины и приняли меры экстренного реагирования», — рассказала она.

Автомобиль Opel, управляемый подозреваемым, был остановлен сотрудниками полиции на выезде из поселка. При досмотре салона было обнаружено 16 купюр достоинством 2 тыс. рублей. На каждой из них имелась малозаметная надпись: «Не является платежным средством».

Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере, следует из сообщения МВД (часть 3 статьи 30 и часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ).

Установлено, что фигурант расплатился поддельными банкнотами в двух магазинах города Спас-Клепики, в торговой палатке и на рынке в поселке Тума, а также совершил еще шесть попыток сбыта фальшивок.

«В арендованной им квартире изъяты 1 258 купюр и мишура, которую злоумышленник наклеивал на них с целью имитации элементов защиты», — указала Ирина Волк.



Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Подозреваемый заключен под стражу.