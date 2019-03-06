Платформа TrustToken заключила партнерство с бухгалтерской компанией Armanino, благодаря которому трейдеры смогут в реальном времени отслеживать обеспеченность стейблкоина TrueUSD (TUSD) фиатным долларом США.

Как сообщает ForkLog , решение взаимодействует с банковскими эскроу-счетами, на которых хранится долларовое обеспечение, сопоставляя эти данные с информацией из еthereum-нод о предложении токенов TUSD.

По словам представителей TrustToken, этот процесс прозрачен и для получения данных необходимы «минуты, а не месяцы».