Компания «Открытие Брокер» выиграла тяжбу с бывшими клиентами при повторном рассмотрении судом их иска на 1,7 млрд рублей. Об этом сообщили в банке «ФК Открытие».

Там напомнили, что в декабре 2017 года Приморский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил требования супругов Кузьминых о взыскании с компании «Открытие Брокер» полученного ими убытка в размере 1,7 млрд рублей, образовавшегося в результате совершения операций на финансовом рынке их доверенным лицом. Весной 2018 года Санкт-Петербургский городской суд поддержал данное решение . Не согласившись с вынесенными судебными постановлениями, «Открытие Брокер» и банк «ФК Открытие» обжаловали их в Верховном суде РФ. В конце 2018 года судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда отменила ранее принятые судебные постановления и направила дело на новое рассмотрение по подсудности — в Замоскворецкий районный суд Москвы.

«Замоскворецкий районный суд Москвы в полном объеме отказал в удовлетворении исковых требований Кузьмина В. П. и Кузьминой Л. И. к АО «Открытие Брокер» и отменил обеспечительные меры, наложенные ранее на имущество брокера», — информирует «Открытие».

Как поясняло ранее информагентство ТАСС в сообщениях о данном судебном разбирательстве, семья Кузьминых и принадлежащее им ООО «Рубин» в 2013—2014 годах заключили в Самаре договор с компанией «Открытие Брокер», через которую торговали евробондами и валютой. Они утверждают, что потратили на торговлю на финансовом рынке около 2 млрд рублей, а в марте 2015 года их счета оказались пустыми. Поручения брокеру отдавались по телефону, электронной почте и в торговой системе QUIK. Однако в иске к брокерской компании Кузьмины заявили, что никаких поручений на осуществление операций не отдавали. В ответ замгендиректора по правовым вопросам «Открытие Брокера» Елена Рязанова говорила журналистам, что компания предоставила суду все поручения, но суд усомнился в их достоверности.

Комментируя итоги рассмотрения дела Замоскворецким районным судом, Рязанова отметила, что компания «Открытие Брокер» полностью ими удовлетворена. По ее словам, итоги заседания «можно рассматривать как победу логики и здравого смысла над спорными попытками использовать несовершенство законодательства и правоприменительной практики».



«Итоги заседания подтвердили, что требования супругов Кузьминых были основаны не на законе, а на его неверном толковании. Мы уверены, что принятое судебное решение позволит минимизировать риски для профессиональных участников рынка ценных бумаг, получающих необоснованные претензии со стороны недобросовестных клиентов», — прокомментировал исход дела вице-президент, директор юридического департамента банка «Открытие» Александр Полуянов.