Ухудшение прогноза Минэкономразвития по курсу рубля на текущий год с 63,9 до 66,4 рубля за доллар связано с усилением санкционного давления, заявил журналистам глава ведомства Максим Орешкин.

«Изменение было техническое, пара процентов, связанное с тем, как складывается ситуация. Санкционная история, которая относительно прошлого прогноза усилилась, не позволяет надеяться на какое-то резкое укрепление рубля с текущих уровней», — сказал министр.