Министр экономического развития Максим Орешкин прокомментировал в беседе с журналистами свое выступление в Госдуме, которое было прервано спикером нижней палаты Вячеславом Володиным, передает корреспондент РБК.

«Эмоциональная составляющая была связана с масштабностью тех задач, которые необходимо решать, проблематики, не очень хорошими показателями по динамике, которые мы видим в конце прошлого — начале этого года. Я в своем выступлении тоже говорил, что у нас замедлился рост ВВП — 0,7% в январе, и в том числе это связано с тем, что у нас происходит с государственными финансами, как тратятся и расходуются средства по национальным проектам, как они быстро реализуются. Вот эту проблематику я в своем выступлении озвучил, и Вячеслав Викторович был эмоционален именно потому, что это действительно серьезный вопрос, касающийся всей страны и ее

Министр подчеркнул, что согласен со спикером Госдумы в том, что повестку правительственного часа надо расширять. Он пояснил, что повестка была по малому и среднему предпринимательству, в то время как реакция Володина касалась совсем другого.