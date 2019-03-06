Министр экономического развития Максим Орешкин еще 17 декабря 2018 года написал письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину, в котором просил его скорректировать тему правительственного часа, намеченного на 6 марта, и исключить из обсуждения национальный проект по развитию малого и среднего предпринимательства, следует из письма министра, которое есть в распоряжении РБК. Подлинность письма подтвердил источник РБК в окружении Орешкина. РБК направил запрос в аппарат Госдумы.

Министр объяснял, что реализация нацпроекта начнется только с 2019 года, к середине марта правительство и регионы «только приступят к реализации основных мероприятий в рамках национального проекта».

По мероприятиям нацпроекта, не требующим финансирования, в I квартале 2019 года пройдет лишь стадия разработки нормативных актов, завершатся согласительные процедуры, писал Орешкин. А по мероприятию, связанному с предоставлением субсидий из бюджета банкам на возмещение недополученных доходов по кредитам малому бизнесу по льготной ставке, в I квартале 2019 года «будут реализованы мероприятия по отбору уполномоченных банков, по распределению лимитов субсидий, а также начнется процесс заключения кредитных соглашений в рамках данной программы», говорится в письме министра.

«С учетом изложенного полагаю, что доклад по предлагаемой в рамках правительственного часа теме представляется преждевременным», — резюмировал Орешкин.

Вместо этого он предложил посвятить доклад итогам социального-экономического развития России за 2018 год и достижению национальных целей развития, определенных президентом Владимиром Путиным, включая приоритеты социально-экономического развития.

Однако на следующий день Володин в ответном письме попросил Орешкина запланировать выступление по теме, включающей нацпроект по малому бизнесу, «О приоритетах социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу и о ходе реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Именно в таком виде и была закреплена тема правительственного часа.

6 марта Володин прервал правительственный час с участием Орешкина и предложил перенести его выступление для того, чтобы министр смог подготовиться к вопросам депутатов. Володин спросил главу Минэкономразвития, сколько средств будет выделено в 2019 году на реализацию нацпроектов и какая часть денег уже доведена до регионов. По словам Орешкина, речь идет о «нескольких сотнях миллиардов рублей». «Соглашения были заключены со всеми регионами, то есть полностью объем средств доведен. Но для того чтобы приступить к непосредственному расходованию средств, нужно пройти целый ряд процедур. Поэтому фактическое расходование средств находится ниже 10%», — сказал министр.