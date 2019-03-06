В феврале объем торгов фьючерсами на криптовалютной платформе Crypto Facilities, где торгуют резиденты Европы и азиатских стран, но не американские граждане, вырос более чем на 500%, почти достигнув 1 млрд долларов, заявили представители компании.

По их словам, такому росту обязаны сделкой с криптовалютной биржей Kraken, которая приобрела платформу в начале февраля. Сумма сделки, по некоторым данным, составила 100 млн долларов, сообщает ForkLog .

По словам главы отдела разработки индексов Сю Ченга, в компании оценили пятидневный период до обнародования сделки и аналогичный период после: объем торгов вырос на 565%.

При этом ликвидность на Crypto Facilities для контрактов на биткоин выросла на 200%, а для bitcoin cash и litecoin — на 1000%.