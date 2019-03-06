Лидер российской пенсионной отрасли — НПФ Сбербанка впервые за десять лет столкнулся с оттоком клиентов. Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда России (ПФР) об итогах кампании по переводу пенсионных накоплений 2018 года, с которыми удалось ознакомиться «Коммерсанту».

По данным издания, из поданных более 2 млн заявлений о переводе пенсионных накоплений было удовлетворено 1,6 млн. Таким образом, доля одобренных заявлений находилась на уровне переходной кампании 2017 года (78%), но в три раза меньше в абсолютном выражении (4,9 млн заявлений). При этом впервые негосударственные фонды более активно переманивали клиентов друг у друга, чем у государственного ВЭБа: 900 тыс. человек захотели сменить один НПФ на другой, а число «молчунов», переставших быть таковыми, изъявив желание перевести накопления в НПФ, составило около 600 тыс. человек.



Одним из проигравших в обострившейся конкурентной борьбе неожиданно стал многолетний лидер по привлечению новых клиентов НПФ Сбербанка. ПФР удовлетворил лишь 27 тыс. заявлений на перевод средств в этот НПФ, тогда как забрать накопления из фонда захотели около 120 тыс. человек. Чистый отток застрахованных лиц произошел у НПФ Сбербанка впервые за 10 лет. Исходя из среднего счета, по оценке издания, отток пенсионных накоплений из фонда может составить почти 6 млрд рублей.

НПФ Сбербанка утратил лидерские позиции по нескольким причинам, полагают эксперты. Почти весь 2018 год фонд не использовал сеть материнского банка для привлечения новых клиентов в связи с техническими сложностями настройки электронной подачи заявлений в ПФР, и лишь в IV квартале фонд начал тестовые продажи в Московском регионе. Кроме того, после ухода из фонда в мае прошлого года его многолетнего гендиректора Галины Морозовой фонд до сих пор не может определиться с ее заменой. В конце года покинула фонд и часть ее команды. Ряд собеседников издания, близких к НПФ и Сбербанку, жаловались на отсутствие внятной стратегии развития у лидера пенсионного рынка. Впрочем, эксперты указывает на высокую лояльность граждан, формирующих свою пенсию в НПФ Сбербанка. На конец 2018 года в НПФ Сбербанка держали накопления 8,9 млн человек.