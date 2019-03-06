Московское подразделение нидерландского банка ING могло знать о возможном отмывании соте миллионов евро офшорными компаниями, входившими в сеть «Тройки Диалог». Об этом сообщила в нидерландская газета Trouw со ссылкой на расследование OCCRP, передает газета «Ведомости» .

У кипрской компании Popat Holdings, входившей в сеть «Тройки», был счет в московском ING. Также у Popat был счет в литовском банке Ukio: именно документы Ukio, который лишился лицензии в 2013 году, попавшие к расследователям, стали основой для выявления сети офшорных фирм «Тройки». Сеть функционировала с 2006 года по начало 2013 года, за это время в нее было переведено 4,6 млрд долларов, выведено – 4,8 млрд долларов, утверждает OCCRP.

Более 250 млн евро, поступивших на счеткомпании в московском ING, – со счета Popat в Литве, на который, как следует из утечки документов, десятки миллионов поступили от панамских компаний. В тот же день средства были переведены в Москву, что с ними стало дальше – неизвестно.

Ранее стало известно, что во вторник австрийский интернет-портал Addendum сообщил о том, что британский инвестиционный фонд Hermitage Capital Management подал заявление в прокуратуру Австрии о подозрительных трансакциях через Raiffeisen Zentralbank со счетов литовского банка Ukio Bankas и отделения Danske Bank в Эстонии, эти деньги получены якобы в результате махинаций по уклонению от уплаты налогов в России.