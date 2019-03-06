Московская биржа обзавелась мобильным резервным офисом с альтернативными каналами связи.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе торговой площадки.

«Мобильный резервный офис полностью автономен, имеет 14 рабочих мест и несколько альтернативных каналов связи, включая спутниковые. Он может быть развернут в течение считаных минут, обеспечивая непрерывность торгов и оказание услуг нашим клиентам», — уточнили в пресс-службе Московской биржи.