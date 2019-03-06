Наблюдательный совет Московской биржи на заседании 6 марта 2019 года принял предварительное решение рекомендовать акционерам утвердить выплату дивидендов за 2018 год в размере 7,7 рубля на одну акцию и установить 14 мая 2019 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Об этом говорится в сообщении фондовой площадки.

«Таким образом, на выплату дивидендов рекомендуется направить 17,5 млрд рублей, что составляет 89% чистой прибыли Московской биржи по МСФО за 2018 год», — уточняется в релизе.

Ранее в среду Мосбиржа объявила, что ее чистая прибыль по итогам 2018 года составила 19,72 млрд рублей по МСФО, снизившись по сравнению с предыдущим годом на 2,6%. Базовая прибыль на одну акцию уменьшилась на 2,8% до 8,76 рубля.

«Московская биржа сработала в 2018 году очень хорошо: основные цели, связанные с ростом комиссионного дохода, показателями доходности на капитал и бесперебойности работы биржевой инфраструктуры, выполнены. Успешные финансовые результаты компании позволяют выплатить акционерам дивиденды, значительно превышающие уровень, предусмотренный дивидендной политикой», — отметил председатель наблюдательного совета Московской биржи Олег Вьюгин.

Дивидендная политика Московской биржи предусматривает выплату дивидендов в размере не менее 55% от размера чистой прибыли за год.

Акционерами Московской биржи являются более 36 тыс. физических и около 1 тыс. юридических лиц. Доля акций, находящихся в свободном обращении (free float), составляет 57,6%.

Годовое общее собрание акционеров биржи состоится 25 апреля 2019 года. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров, — 2 апреля.



Также утвержден список кандидатов для голосования на годовом собрании по выборам нового состава набсовета.