Минфину удалось продать два выпуска ОФЗ с погашением в 2026 и 2034 году, предложив инвесторам солидную премию к рынку. Инвесторы купили ОФЗ на 29 млрд рублей, при этом объем заявок был в полтора раза больше.

15-летние бумаги были выкуплены за 90,3% от номинала, доходность выпуска составила 8,56% годовых. При спросе в 23,5 млрд рублей финансовому ведомству удалось реализовать бумаг на 17,4 млрд рублей. Более короткие восьмилетние облигации — были проданы за 98,5% от номинала с доходностью также выше рынка — 8,38% годовых.

Индекс госбондов RGBITR торговался на уровне 489,74 пунктов, его доходность выросла и достигла 8,26%. Как считает аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин, решение Минфина продать бумаги с премией к рынку может быть связано намерением компенсировать слабые размещения в конце прошлого года. Правительству нужны деньги, ведь во второй половине года начнется работа по широко разрекламированным властями инфраструктурным инвестпроектам, напоминает аналитик.

По мнению аналитика Райффайзенбанка Дениса Порывая, повышенный спрос на ОФЗ может быть связан с погашением одного из предыдущих выпусков бумаг номиналом 150 млрд рублей. В то же время, отмечает эксперт, устойчивый интерес участники проявляют лишь к коротким и среднесрочным выпускам со сроком до погашения 1—3 года.

«Длинные выпуски несут повышенный рыночный риск в случае введения санкций на госдолг (сейчас на рынке присутствует оптимизм, что этого не случится). Курс рубля в марте, скорее всего, будет стабильным, что может обуславливать некоторый спекулятивный интерес для удержания среднесрочных ОФЗ», — написал он в обзоре.