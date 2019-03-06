Один из андеррайтеров страхового продукта крипто-кастодиального сервиса BitGo обвинил компанию в намеренном использовании «двусмысленных» заявлений.

По его словам, согласно BitGo, в числе рисков, от которых застрахованы активы ее клиентов, значатся «третьесторонние взломы», что не соответствует действительности, поскольку оно предполагает, что покрытие предоставляется и для «горячих» кошельков, в то время как в действительности услуга распространяется исключительно на «холодные хранилища», сообщает Ttrcoin .

«Другими словами, покрытие в случае утраты приватных ключей, вызванной генерацией, переносом или трансакцией ключей, не предоставляется», - пояснил андеррайтер, добавив, что страховые случаи ограничиваются получением физического доступа к приватным ключам, хранящимся в оффлайне.

Как заявила компания BitGo, она недвусмысленно определила «третьесторонние взломы», когда предыдущим пунктом указала, что услуга «покрывает цифровые активы в случае, если приватные ключи в оффлайне на 100%» находятся в распоряжении хранителя.

Андеррайтер намеревается встретиться с представителями сотрудничающего с BitGo рынка страхования Lloyd’s of London, чтобы призвать компанию к использованию более четких формулировок.