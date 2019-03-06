Платформа для покупки финансовых деривативов с помощью биткоина 1Broker объявила, что ей удалось добиться закрытия двух судебных исков, оформленных против нее Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

В 2018 году ведомства обвинили компанию в продаже привязанных к ценным бумагам инструментов инвесторам из США и других стран без соблюдения «инвестиционных ограничений, установленных федеральными законами о ценных бумагах», сообщает Ttrcoin .

При этом SEC заявила, что 1Broker не осуществлял «трансакцию своих свопов на базе ценных бумаг на зарегистрированную национальную биржу и не зарегистрировался в качестве дилера привязанных к ценным бумагам свопов в установленном порядке».

Компания сообщила, что выплатила биткоины всем клиентам, кто оформил запросы через ее новый портал 1broker.io, и будет продолжать осуществлять выплаты до конца 2019 года.