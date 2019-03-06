Компания Nexo, предлагающая мгновенные криптовалютные займы в 45 фиатных валютах, обработала более 300 млн долларовза семь месяцев с чистой прибылью в 3 млн долларов, заявили представители Nexo.

Как сообщает ForkLog , за этот период услугами компании воспользовались 170 тысяч человек. При этом годовая процентная ставка стартует от 8%.

В декабре 2018 года держатели токенов Nexo получили выплаты на общую сумму в 912 071 долларов — 4,80% годовых. Криптовалютные средства пользователей застрахованы на случай атак на сумму до 100 млн долларов.