Канадский суд предоставил криптовалютной бирже QuadrigaCX еще 45 дней на поиск пропавших криптоактивов. Следующее слушание по делу задолжавшей своим клиентам десятки миллионов долларов криптобиржи должно состояться 18 апреля.

По словам адвоката из юридической фирмы Stikeman Elliott, представляющей назначенного судом контролера Ernst & Young (EY), Элизабет Пиллон, криптобиржа в настоящее время осуществляет «восстановление данных и активов», поэтому целесообразно не препятствовать ее деятельности, сообщает Ttrcoin .

Также суд издал распоряжение в адрес облачного сервиса Amazon Web Services (AWS) передать данные, хранящиеся в аккаунте бывшего CEO QuadrigaCX Джеральда Коттена.

Вдова бывшего владельца QuadrigaCX Дженнифер Робертсон попыталась взыскать с кредиторов 225 тыс. долларов в счет покрытия юридических издержек, однако суд в настоящее время отказался удовлетворить это требование.