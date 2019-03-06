Компания VaultTel разработала криптовалютный кошелек, сочетающий в себе программное и аппаратное обеспечение безопасности. В нем используется мобильное приложение VaultTel App и специальный чип VaultTel Card, совместная работа которых и создает безопасную зашифрованную среду.

Для доступа к холодному кошельку пользователь должен вставить VaultTel Card в слот для SIM-карты или подключить чип к смартфону через аппаратный ключ, сообщает Anycoin .

Для повышения безопасности в кошельке также используется обязательная биометрическая аутентификация. Пользователи могут привязать чип к одному устройству и определенному региону.