Компания не хранит и не передает личные данные клиентов, а связь трансакций с пользователями осуществляется не Chainalysis.
Американская аналитическая компания Chainalysis опровергла информацию представителей криптовалютной биржи Coinbase о том, что она занималась сбором и продажей персональных данных клиентов Coinbase.
Ранее представители криптобиржи заявили, что были вынуждены воспользоваться решениями стартапа Neutrino, потому что их предыдущий поставщик аналитических услуг распространял данные клиентов, напоминает Ttrcoin.
Хотя Coinbase не назвала конкретную компанию, Chainalysis решила пояснить, что в рамках своей операционной деятельности он не хранит и не передает личные данные клиентов, а связь трансакций с пользователями осуществляется не Chainalysis.
Chainalysis также отметила, что выделяет трансакции «на основании индикаторов рискованного поведения», но для этого достаточно знать, что конкретный адрес принадлежит клиенту биржи, при этом дополнительная информация о нем не требуется, утверждает компания.
Нет комментариев