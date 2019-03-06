Американская аналитическая компания Chainalysis опровергла информацию представителей криптовалютной биржи Coinbase о том, что она занималась сбором и продажей персональных данных клиентов Coinbase.

Ранее представители криптобиржи заявили, что были вынуждены воспользоваться решениями стартапа Neutrino, потому что их предыдущий поставщик аналитических услуг распространял данные клиентов, напоминает Ttrcoin .

Хотя Coinbase не назвала конкретную компанию, Chainalysis решила пояснить, что в рамках своей операционной деятельности он не хранит и не передает личные данные клиентов, а связь трансакций с пользователями осуществляется не Chainalysis.

Chainalysis также отметила, что выделяет трансакции «на основании индикаторов рискованного поведения», но для этого достаточно знать, что конкретный адрес принадлежит клиенту биржи, при этом дополнительная информация о нем не требуется, утверждает компания.