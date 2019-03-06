Четвертый месяц подряд открытые паевые инвестиционные фонды (ПИФы) демонстрируют отток средств частных инвесторов. За это время фонды лишились почти 7 млрд рублей, пишет «Коммерсант».

В феврале пайщики замедлили темпы вывода средств из открытых паевых инвестиционных фондов. По оценке издания, основанной на данных Investfunds, в минувшем месяце чистый отток средств в розничных ПИФах превысил 1,6 млрд рублей. Этот результат на 20% ниже вывода, зафиксированного в январе (свыше 2 млрд). Тем не менее февраль стал четвертым месяцем подряд, когда розничные ПИФы фиксировали чистый отток средств. Дольше клиенты сокращали инвестиции лишь в кризисных 2014–2015 годах, когда за 18 месяцев чистый отток из ПИФов превысил 20 млрд рублей.

Первые сигналы о коррекции на рынке начали поступать в августе прошлого года. Тогда на фоне планов американских политиков расширить санкции в отношении России произошло падение курса рубля и стоимости облигаций. В таких условиях инвесторы начали выводить деньги из облигационных фондов. Однако этот отток был с лихвой компенсирован привлечениями в более рисковые фонды акций и смешанных инвестиций. В последующие месяцы накал страстей на фондовом рынке снизился, что привело к замедлению оттока из консервативных фондов. Однако привлечения в фонды акций замедлились еще сильнее, что и привело к нетто-оттокам с рынка коллективных инвестиций.

Выводу средств частными инвесторами из консервативных фондов способствовал возобновившийся рост ставок по банковским продуктам. Участники рынка отмечают и снижение активности банков-агентов в привлечении клиентов на рынок паевых фондов. В последние месяцы банки активизировали привлечение средств розничных клиентов, что косвенно подтверждает рост ставок не только по рублевым, но и по валютным вкладам. «В зимние месяцы был заметен переток из ПИФов в валютные депозиты, ставки по которым у отдельных банков приближались к 4% годовых», — отмечает портфельный управляющий. По словам представителя другой УК, ПИФам теперь приходится конкурировать не только с депозитами, но и с облигациями, которые банки начали активно предлагать клиентам. «Облигации проще продать клиентам, поскольку не надо по ним давать историческую доходность, а отмечать текущую доходность, которая даже по ОФЗ сейчас превышает 8% годовых», — отмечает собеседник газеты.

При этом в ближайшие месяцы участники рынка не ждут сильных изменений в предпочтениях клиентов как по причине ухудшения исторических результатов ПИФов, так и из-за большей привлекательности депозитов.