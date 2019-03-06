С помощью фейкового приложения AvitoPay злоумышленники похщали пароли пользователей к приложениям, соцсетям и онлайн-банкингу. Московскими следователями заведено уголовное дело.

После того, как пользователь площадки Avito выкладывал на нее объявление, ему приходило СМС — якобы от покупателя, в котором сообщалось о переводе денег, получить которые можно было только скачав специальное приложение — якобы, официальной платежной системы Avito, сообщает Mail.ru Hi-Tech , ссылаясь на канал Mash.

В сообщении указывалась точная сумма из размещенного объявления. В СМС другого вида содержался запрос на отмену — а также ссылка якобы на объявление, а на самом деле — на файл с троянцем.

Как говорится в комментарии Avito, данное вредоносное мошенническое приложение не является продуктом компании, а название используется для того, чтобы усыпить бдительность людей.

«Мы настоятельно рекомендуем не пользоваться неофициальными вредоносными приложениями. Если вам пришло СМС-сообщение от AvitoPay — не переходите по присланной ссылке. Добавьте номер в черный список, свяжитесь со службой поддержки Avito, предоставив номер и скриншот либо фото сообщения. Мы заинтересованы в обеспечении безопасности пользователей и предпримем все законные меры для их защиты – как технологические, так и юридические», - говорится в сообщении.

Avito информирует пользователей в различных точках контакта на сайте о правилах безопасности, а служба модерации следит за качеством контента.