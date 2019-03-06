Из банковского сейфа в офисе на Новочеремушкинской улице в Москве похитили 350 тыс. долларов и 300 тыс. евро, сообщили РБК в пресс-службе московского главка МВД. В пересчете на рубли материальный ущерб оценивается в 45,4 млн рублей.

По данным МВД, сообщение о краже поступило 5 марта, а деньги были похищены в период с 12 ноября 2018 года по утро 4 марта 2019 года.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК, предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет).

Деньги были похищены из банковского сейфа, установленного в дополнительном офисе Банка ДОМ.РФ (до декабря 2018 года назывался «Российский Капитал»), сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве и подтвердил собеседник в территориальном отделе полиции. Сотрудники правоохранительных органов изучают записи с камер видеонаблюдения.

РБК направил запрос в Банк ДОМ.РФ.