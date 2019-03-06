Россияне в текущем году в преддверии 8 Марта снизили расходы на покупку цветов, однако увеличили траты на электронику, подарочные сертификаты и украшения, сообщили РИА Новости в компании — производителе онлайн-касс «Атол».

Эксперты в ходе исследования проанализировали данные более 13 тыс. касс, подключенных к интернет-магазинам России. Исследование содержит данные о покупках, совершенных в Интернете с 1 по 4 марта 2019 года, они сравниваются с периодом с 1 по 8 марта прошлого года.

«В этом году россияне готовят более дорогие подарки в таких категориях, как электроника, подарочные сертификаты и украшения. При этом почти треть россиян по-прежнему покупают к празднику в Интернете парфюмерию и косметику — в этой категории средняя стоимость покупки снизилась на 19%», — сообщили в компании по итогам исследования.

Так, средний чек на электронику перед 8 марта в этом году вырос на 45% по сравнению с прошлым годом — до 21,932 тыс. рублей, на подарочные сертификаты — на 33%, до 4,462 тыс., на украшения — на 23%, до 1,897 тыс. рублей. При этом средняя стоимость покупки косметики и парфюмерии составила 2,013 тыс. рублей.

Впрочем, замечают эксперты, 27% общего объема потраченных денежных средств россиян пришлось на приобретение к 8 марта именно товаров категории «косметика, парфюмерия и уход». «Самый ожидаемый подарок на 8 марта — цветы. Россияне значительно сократили расходы на приобретение цветов, средняя стоимость покупки снизилась на 32% и составила 3,132 тысячи рублей», — отметили в компании «Атол».

Компания также указывает, что всплеск покупательской активности россиян наблюдается накануне 8 марта. «За два дня перед праздником наблюдается резкий взлет спроса на цветы и подарочные сертификаты», — рассказал основатель «Атол» Алексей Макаров.