Госдума в первом чтении рассмотрела законопроект, согласно которому НПФ смогут получать информацию, находящуюся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (СРО НАПФ).

«Речь идет о возможности НПФ получать сведения о смерти застрахованных лиц и участников программ негосударственного пенсионного обеспечения», — говорится в пресс-релизе.

Как отмечает СРО НАПФ, такие предложения вызваны необходимостью исключить практику переплат, в первую очередь, негосударственных пенсий., так как сведения о смерти участников программ негосударственного пенсионного обеспечения НПФ получают от их родственников, обращающихся в негосударственные пенсионные фонды за получением выкупных сумм. Период между кончиной участника и получением информации об этом может составлять от нескольких месяцев до нескольких лет, отмечают в НАПФ.

«Негосударственные пенсионные фонды несут высокие административные расходы, связанные с регистрацией пенсионеров, получением сведений о смерти граждан из неофициальных источников, а так же на взыскание излишне выплаченных пенсий. Эти затраты из собственных средств фондов составляют порядка 900 млн рублей ежегодно», — отмечается в сообщении.

По словам президента СРО НАПФ Константина Угрюмова, поправки в законодательство позволят избежать ситуации с переплатами, а кроме того это будет выгодно и родственникам умерших.