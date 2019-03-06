Госдума на пленарном заседании в среду отклонила законопроект «Справедливой России» о наследовании страховых пенсий по старости.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов совместно с однопартийцами в сентябре 2018 года внес в Госдуму законопроект, предлагающий сделать право на получение страховых пенсий наследуемым. Проект вводит новое понятие — «гарантированный период получения страховой пенсии по старости». Этот период рассчитывается по формуле: возраст ожидаемой продолжительности жизни, ежегодно определяемый правительством, плюс пять лет.

Согласно действующему законодательству, гражданин имеет право заранее определить правопреемников своих пенсионных накоплений и то, в каких долях они будут распределяться между ними в случае его смерти. Выплата средств пенсионных накоплений родственникам первой очереди, к которым относятся дети, супруги и родители, осуществляется в равных долях. Правопреемники второй очереди имеют право на получение пенсионных накоплений, если отсутствуют родственники первой очереди. Средства пенсионных накоплений могут быть выплачены правопреемникам, если смерть гражданина наступила до назначения ему выплаты, после того как была назначена, но еще не выплачена, либо после назначения ему срочной пенсионной выплаты — невыплаченный остаток средств пенсионных накоплений.

Как пояснили в Пенсионном фонде, сейчас наследование страховой пенсии возможно в одном случае: родственники могут получить одну выплату за месяц, в котором наступила смерть пенсионера, если при жизни он этого сделать не успел.

«Предложенное законопроектом новое правовое регулирование, смешивая принципы гражданского законодательства и законодательства о социальном страховании, не учитывает при этом их особенностей и не предусматривает особого порядка реализации отдельных правоотношений», — говорится в заключении ответственного по проекту комитета ГД по труду и соцполитике.

Согласно заключению комитета, реализация положений законопроекта может привести к существенному ущемлению прав нетрудоспособных иждивенцев умершего застрахованного лица на получение страховой пенсии по случаю потери кормильца. Также законопроектом не определен порядок наследования страховой пенсии по инвалидности.