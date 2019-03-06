Госдума приняла закон, который допускает снятие наличных денег с анонимных предоплаченных карт при условии прохождения клиентом упрощенной идентификации.

Документ допускает выдачу наличных денежных средств с использованием анонимных предоплаченных карт в случае прохождения клиентом упрощенной идентификации и при условии, что сумма выдаваемых средств, как и сейчас, не превышает 5 тыс. рублей в день и 40 тыс. рублей в месяц.

Закон также запрещает оператору перевод электронных денежных средств (ЭДС) в случае проведения упрощенной идентификации клиента-физлица, если остаток средств на его счете в любой момент превышает 60 тыс. рублей, а общая сумма переводимых средств с использованием анонимных карт и интернет-кошельков превышает 200 тыс. рублей в течение месяца. В перечень операторов ЭДС сейчас входит 91 организация, в том числе 65 банков.

Помимо этого, вводятся требования для адвокатов, нотариусов и лиц, оказывающих юридические или бухгалтерские услуги, в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента операции с денежными средствами или иным имуществом. На них будут распространяться требования об идентификации клиентов, их представителей или выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, о применении мер по блокированию денежных средств или иного имущества, об организации внутреннего контроля и другие.