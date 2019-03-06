Газпромбанк вышел из капитала оператора мобильной связи «МегаФон», сообщается в материалах компании.

Ранее ГПБ владел долей в 18,96%.

«Количество и доля в процентах голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым имел право распоряжаться эмитент до наступления соответствующего основания: 117 580 311 голосов и 18,96%... Количество и доля в процентах голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым имеет право распоряжаться эмитент после наступления соответствующего основания: 0 голосов и 0,00%», — говорится в сообщении..

Согласно документу, право распоряжаться акциями прекратилось 5 марта 2019 года.