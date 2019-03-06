«Газпромбанк Автолизинг» провел первую сделку финансового лизинга в онлайн-режиме, предоставив автомобиль Toyota Land Cruiser Prado без единого визита клиента в офис лизинговой компании. Об этом сообщили в компании «Газпромбанк Лизинг» («Газпромбанк Автолизинг» — ее розничная «дочка»), уточнив, что лизинговая сделка была реализована с использованием электронной цифровой подписи: это сократило время на заключение договора лизинга в четыре раза.

Новый сервис по приобретению автомобилей в лизинг доступен представителям МСБ и предполагает реализацию всех этапов сделки — от подачи заявки и формирования персонального коммерческого предложения до заключения договора — онлайн. Первая встреча клиента с менеджером компании происходит только в момент передачи автомобиля в автосалоне.

Воспользоваться ускоренным оформлением легкового и малотоннажного грузового автомобиля в лизинг через онлайн-сервис «Газпромбанк Автолизинга» могут все компании, которые зарегистрированы в системе «Контур.Диадок» и имеют электронную цифровую подпись. Для этого необходимо в сервисе «Автомаркет» на сайте лизинговой компании или в одноименном мобильном приложении «Газпромбанк Автолизинга» выбрать автомобиль, установить наиболее подходящие параметры лизинга (аванс, срок, страхование, сторону балансодержателя) и загрузить пакет документов с заполненной анкетой через «Контур.Диадок», куда после одобрения заявки будет направлен договор. Лизинговый договор также подписывается онлайн с использованием квалифицированной электронной подписи лизингополучателя.

Комментируя сделку, генеральный директор компании «Газпромбанк Лизинг» Максим Агаджанов подчеркнул, что цифровизация услуг является одним из приоритетов ее бизнес-стратегии.



«Газпромбанк Лизинг» запустил лизинговое финансирование автотранспорта в сегменте МСБ через компанию «Газпромбанк Автолизинг» в августе 2018 года. Клиентам предложен сервис «Автомаркет» с возможностью выбора автомобилей в онлайн-режиме более чем из 70 тыс. марок от 800 дилеров, а также мобильное приложение, в котором можно сделать расчет параметров лизинга автомобиля и подать заявку без посещения офиса.

