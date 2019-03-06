Судебные приставы не вправе принимать наличные в счет погашения долга, напоминает Федеральная служба судебных приставов. Чтобы расплатиться, надо положить деньги на специальный счет, пишет «Российская газета».



«Законный ход исполнительного производства не предусматривает передачи или перевода работнику ФССП России денег, ценных бумаг, иного имущества либо незаконного оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства, где открыт раздел по противодействию коррупци и. Безналичный расчет по долгам — прежде всего антикоррупционная мера, отмечают в службе.

Должник может перевести деньги на депозитный счет того подразделения службы судебных приставов, в котором возбуждено исполнительное производство. Сделать это можно с помощью электронных платежных систем прямо на сайте ведомства или через банк. Кроме того, деньги можно перечислить непосредственно на счет взыскателя.

При этом банковские реквизиты рекомендуется проверять. Они будут указаны в постановлении о возбуждении исполнительного производства. Если же кто-то, представляясь приставом, попросит наличные или предложит бросить деньги на карту, должника это должно насторожить.

«Специальная памятка рассказывает, как себя вести и куда обратиться, если гражданин столкнулся с проявлениями коррупции. Кроме того, в разделе доступным языком с описанием конкретных ситуаций разъяснены положения законодательства в сфере противодействия коррупции», — пояснили в пресс-службе ФССП России.



Гражданам, у которых вымогают «вознаграждение», рекомендуется следующий алгоритм действий: выслушать вымогателя, отложить разговор под любым предлогом, не выражая явного согласия дать взятку, и сообщить о данном факте по телефону доверия ФССП России (495) 870-69-96 либо в правоохранительные органы.