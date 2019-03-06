Мировые правительства объединятся, это приведет к созданию единой и вездесущей валюты, она вполне может быть цифровой, заявил основатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский в интервью Arabian Business, сообщает РБК .

При этом он добавил, что это может произойти в течение 100 лет.

По словам Касперского, на данный момент криптовалюты не имеют достаточных мощностей, чтобы заменить традиционную финансовую систему. После некоторых модификаций блокчейн сможет стать основой глобальной экономики, но сейчас он слишком слабо развит, объяснил основатель «Лаборатории Касперского».