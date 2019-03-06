Чтобы избежать потери сбережений при крахе банка, не следует делать вклады в тех банках, которые мелькают в негативных новостях, а также в тех, которые завлекают клиентов высокими процентными ставками. Об этом рассказал РИА Новости младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.

С 2013 года лицензий лишились почти половина банков страны (около 400). Несмотря на то, что государство гарантирует страховое возмещение в 1,4 млн рублей, оно не всегда компенсирует полный размер вклада.

Уклеин отметил, что простому вкладчику нет необходимости заниматься подробным банковским анализом. «Не стоит относить деньги только в те банки, которые хронически фигурируют в негативных новостях, например, о сбоях в работе офисов, отключениях электричества. Поскольку вероятность отзыва лицензии у такого банка выше», — предупреждает эксперт. При таком раскладе вкладчик потеряет проценты по вкладам за последние две недели до выплаты страхового возмещения, а валютные вклады получит в рублях, зачастую по не самому выгодному курсу на дату отзыва лицензии, сказал аналитик.

Также клиентов должны насторожить ставки по вкладам , значительно превышающие рекомендованный Центробанком уровень, который устанавливается каждую декаду на основе данных десяти банков, привлекающих наибольший объем вкладов населения. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс два процентных пункта. По итогам третьей декады февраля эта ставка составила 7,68% годовых. Таким образом, ставка по вкладу выше 9,7% является своеобразным индикатором финансового состояния банка.

Уклеин также отметил, что в зоне риска находятся банки с распыленной структурой собственности, исторически слабой операционной эффективностью и непонятной бизнес-моделью, доминированием «длинных» кредитов в активах или чрезмерной концентрацией кредитного портфеля, высокой зависимостью от вкладов населения по ставкам выше средних по рынку. «Банк России в основном отзывает лицензии у банков по причинам потери капитала из-за «плохих» активов, потери ликвидности и неспособности расплатиться с кредиторами, причастности к сомнительным операциям и легализации преступных доходов», — пояснил собеседник агентства.

Вместе с тем аналитик «Эксперт РА» предупредил, что малый бизнес в депозитной политике должен выстраивать полноценный риск-менеджмент, не ограничиваться только кредитными рейтингами банка или размером активов. «Слишком маленькие банки зачастую предлагают выгодные условия, но сами лишаются лицензий, а средства малого бизнеса только с начала 2019 года попадают под страхование, но в очень маленьком объеме», — указал он. Системно значимые банки априори надежнее, но дороже в обслуживании, зачастую их финмониторинг слишком дотошный.

При банковском анализе малому бизнесу стоит обращать внимание не только на финансовые показатели, но и на профиль рисков банка, его рыночные позиции, стратегию развития и значимость банка для его собственников, резюмировал Уклеин.