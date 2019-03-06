Американский нефтяной экономист Филип Верледжер внедрил новый концепт — «кол-опцион Трампа». Он означает, что президент США своими словесными интервенциями поощряет спекулянтов играть против нефти и позволяет зарабатывать на этом, сообщает РБК.

«Кол-опцион Дональда Трампа» — это понятие, которое Верледжер вводит по аналогии со знаменитым «пут-опционом Гринспена». Этот термин был популярен у инвесторов на фондовом рынке более 20 лет назад и означал веру в то, что глава Федеральной резервной системы Алан Гринспен в случае предкризисных явлений на рынке всегда вмешается и предотвратит падение котировок.



«Кол-опцион Трампа» действует так же, только в обратном направлении: он «поощряет спекулянтов играть против нефти и акций нефтяных компаний на основании веры в то, что США обязательно будут действовать, чтобы понизить цены на нефть», пишет Верледжер в докладе для клиентов его консалтинговой фирмы PKVerleger LLC под названием «Долгосрочные последствия нефтяных твитов Трампа» (датирован 4 марта, есть у РБК).

«Кол-опцион Трампа» назван так потому, что словесные интервенции президента США направлены на понижение нефтяных цен и позволяют извлекать из этого прибыль. Кол-опцион позволяет заработать на падении цены актива следующим образом: инвестор берет взаймы товар; покупает кол-опцион, позволяющий купить тот же товар через некоторое время; продает взятый взаймы товар сейчас по более высокой цене; выкупает по опциону через некоторое время товар по более низкой цене и возвращает его кредитору.

Таким образом, инвестор получает прибыль, равную разнице в цене на товар за вычетом стоимости опциона.

Экономист приводит пример: 25 февраля Трамп написал в Twitter, что «нефтяные цены поднимаются слишком высоко», и попросил ОПЕК «расслабиться» — «мир не вынесет роста цен». Рынок ответил на послание Трампа снижением цены WTI на 1,8 доллара за баррель и цены Brent — почти на 3 доллара.



«Кол-опцион Трампа» «остается самой большой угрозой нефтяному рынку», указывает Верледжер. По его словам, подобно тому, как политика Гринспена в свое время подогрела пузырь на рынке акций (через низкие процентные ставки, стимулировавшие вложения в рисковые активы), «кол-опцион Трампа» создает антипузырь низких цен. В конечном счете он взорвется, и цены на нефть вырастут.