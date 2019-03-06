Объем накопленной величины прямых инвестиций РФ за рубеж в III квартале 2018 года сократился на 16 млрд долларов и на 1 октября составил 448,3 млрд. Такие данные приводятся в опубликованном в среду, 6 марта, комментарии Банка России «Динамика показателей прямых инвестиций».

Прямые инвестиции в Россию на ту же дату оценивались в 519,7 млрд долларов, уменьшившись за квартал на 6,4 млрд.



«Основные изменения в географическом распределении инвестиций, обусловленные единичными внутригрупповыми операциями и сделками компаний-инвесторов, не оказали определяющего воздействия на динамику консолидированных показателей», — говорится в сообщении.