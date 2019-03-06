Банка «Левобережный» предлагает открытие депозитного счета для юридических лиц в дистанционном сервисе банковского обслуживания Faktura.ru.

Заявку на депозит «Максимум» можно оформить дистанционно, войдя в интернет-банк Faktura.ru. Клиент может выбрать наименование депозита, срок и сумму размещения и заверить заявку электронной подписью, говорится в сообщении банка «Левобережный».