Банк «Уралсиб» запустил мобильное приложение «Уралсиб Бизнес» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – пользователей Интернет-банка «Уралсиб - Бизнес Online».

Клиенты банка, работающие вне офиса, в том числе, собственники и владельцы предприятий, смогут оперативно отслеживать движения денежных средств и контролировать работу компании, говорится в сообщении банка.

Таким образом, с помощью «Уралсиб Бизнес» можно отслеживать остатки на расчетном счете, получать и просматривать выписки по счетам; совершать платежи; получать информацию об актуальных условиях кредитных продуктов банка; отправлять в банк заявки на получение кредитов и банковских гарантий; отправлять в банк заявки на получение наличных денежных средств; получать консультации специалистов банка в письмах или в онлайн-чате.