Агентство по страхованию вкладов внесло изменения в порядок работы с активами ликвидируемых финансовых организаций. Изменения «существенно упрощают процедуру рассмотрения обращений об урегулировании задолженности должников банков с отозванной лицензией, НПФ и страховых компаний, ликвидатором которых является агентство», отмечается в сообщении АСВ.

Обратиться в агентство с запросом об урегулировании задолженности может как юридическое, так и физическое лицо. Для этого необходимо направить официальное письменное обращение, содержащее информацию по неисполненному обязательству с указанием фамилии, имени, отчества или наименования должника, вида обязательства, основания его возникновения, реквизитов документов-оснований, сведения о залоге (при его наличии), поручительствах по кредиту, возможности предоставления дополнительного обеспечения, а также приложить определенный пакет документов.

Для упрощения процедуры и сокращения сроков рассмотрения обращений определены стандартные условия урегулирования задолженности. Соглашения, заключаемые на стандартных условиях, могут предусматривать пролонгацию договора, предоставление рассрочки уплаты основного долга и/или процентов, пересчет/отмену неустоек по просроченной задолженности. Возможно снижение процентной ставки до уровня средневзвешенной ставки, опубликованной Банком России на своем сайте по соответствующему виду кредитов на дату заключения мирового соглашения.

Стандартный срок исполнения обязательств по соглашению не должен превышать 24 месяца, а при его заключении в первый год конкурсного производства должен составлять не более 36 месяцев с даты заключения соглашения. Для ипотечных кредитов, выданных на срок более 36 месяцев, он должен быть не более срока возврата кредита в соответствии с кредитным договором.



По словам генерального директора АСВ Юрия Исаева, изменение существующей практики инициировано агентством в интересах добросовестных должников банков с отозванной лицензией в целях увеличения поступлений в конкурсную массу при сокращении судебных издержек, а также ускорения процесса ликвидации кредитных организаций. С информацией о порядке реструктуризации задолженности по кредитным договорам и заключении мировых соглашений можно ознакомиться на официальном сайте АСВ в разделе «Для заемщиков ЛФО» .