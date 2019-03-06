Сегодня при открытии торгов рубль опять может показать разнонаправленную динамику, сообщает заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

«По паре доллар/рубль наши сегодняшние ожидания находятся в границах 65,0-66,7 рубля, а по паре евро/рубль – снова в коридоре 74-75 рубля», - комментирует она.

Как прогнозирует старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари Вадим Иосуб, утреннее снижение нефтяных котировок может оказать давление на рубль в начале торгов. Ожидаемый дневной диапазон торгов для доллара США составляет 65,1-66,4 рубля, для европейской валюты — 73,6-75,1 рубля.

По словам руководителя аналитического отдела «Гранд Капитал» Сергея Козловского, ожидается продолжение консолидации курса против евро и доллара на фоне неопределенности на рынках.

«Мы не ждем значимых движений в паре доллар-рубль, которая, скорее всего, и сегодня останется в привычном для последних дней диапазоне 65,5-66. В последние дни российская валюта практически не реагирует на рост доллара на мировом рынке. Сегодня пара евро-доллар пытается закрепиться ниже важной отметки 1,3. Если ей это удастся, то рост доллара может ускориться», - поясняет аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.